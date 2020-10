PRF apreende mais de uma tonelada de agrotóxicos contrabandeados em Rio Brilhante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 1,5 tonelada de agrotóxicos contrabandeados, na manhã deste domingo (25), em Rio Brilhante - (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 1,5 tonelada de agrotóxicos contrabandeados, na manhã deste domingo (25), em Rio Brilhante, a 166 km de Campo Grande.

A equipe da polícia abordou o condutor de um caminhão Volvo/Vw 260, de placas do Paraná, no km 323 da BR 163. O homem disse que transportava lubrificantes e apresentou a nota fiscal da carga, porém, os agentes desconfiaram do nervosismo demonstrado por ele e de algumas respostas contraditórias em relação à origem da viagem.

Foi solicitado ao motorista que retirasse a lona para verificação da carga, e após a vistoria, os policiais encontraram, abaixo da carga de lubrificantes, sob uma madeira, grande quantidade de sacos contendo agrotóxicos diversos de origem estrangeira.

Questionado, o homem confessou que carregou o caminhão com os agrotóxicos em Mundo Novo e os levaria até Sorriso (MT), recebendo pelo transporte a quantia de R$ 5mil após a entrega.

O envolvido foi preso e encaminhado à Polícia Federal de Dourados, assim como o veículo e as cargas.