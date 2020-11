PRF apreende mais de 100 kg de maconha em Dourados

Ao todo, foram apreendidos 160,3 Kg de maconha - (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 160,3Kg de maconha e prendeu o homem que transportava a droga, na tarde deste sábado (28), em Dourados (MS).

A droga foi localizada no bagageiro do veículo I/Nissan March, conduzido por um homem, abordado pelos policiais rodoviários federais, no km 267 da BR-163.

O homem disse que adquiriu a droga em Coronel Sapucai (MS) e teria como destino Sorocaba (SP). Ele afirmou que a droga pertencia a ele.

O homem, o ilícito e o veículo foram encaminhados para a Polícia Judiciária local.