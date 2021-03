Presidiários de MS fazem confecção de uniformes para detentos da nova Gameleira

A nova unidade, que irá gerar 603 vagas à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), está em fase final de estruturação - (Foto: Divulgação)

Detentos que irão ocupar a Penitenciária Masculina de Regime Fechado da Gameleira II estão tendo os uniformes confeccionados com mão de obra prisional, em pelo menos, quatro presídios de Mato Grosso do Sul.

A nova unidade, que irá gerar 603 vagas à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), está em fase final de estruturação e, entre as metas, está a uniformização total dos reeducandos.

A padronização da vestimenta garante maior segurança para o presídio, além da questão sanitária já que evita o acúmulo de peças nas celas.

Compostos por camisetas, bermudas e calças na cor laranja, padrão oficial da Agepen, os kits que irão vestir os internos da unidade - que será inaugurada pelo Governo do Estado, em parceria com a União - estão sendo confeccionados no Estabelecimento Penal "Jair Ferreira de Carvalho" (EPJFC), em Campo Grande, na Penitenciária de Naviraí, no presídio de Aquidauana e na unidade masculina de Corumbá, com a produção de 800 peças inicialmente.

Somente no EPJFC, a meta é que sejam confeccionadas 240 camisetas. Na oficina instalada no local, por meio do Projeto de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes (PROCAP), as máquinas de costura estão a todo vapor nas mãos dos oito reeducandos responsáveis pelo trabalho.

De acordo com o dirigente, estão em andamento projetos que irão garantir financiamento de insumos que possibilitarão a uniformização de toda a massa carcerária de Mato Grosso do Sul, com a utilização de oficinas instaladas nos presídios e ocupação da mão de obra de custodiados.