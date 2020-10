Policiais Militares Ambientais apreendem lancha ilegal de turismo no Rio Aquidauana

A lancha pesqueira funcionava sem autorização do órgão ambiental - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

No último dia (17) Policiais Militares Ambientais de Aquidauana apreenderam uma lancha que realizava atividade de turismo de pesca na região do Porto das Éguas no Rio Aquidauana. Na lancha estavam hospedadas 13 pessoas, todos os pescadores estavam legalizados, porém, a lancha pesqueira funcionava sem autorização do órgão ambiental.

A embarcação possuía dois pisos e não possuía sistema de tratamento de efluentes, os quais eram lançados diretamente no rio.

O proprietário da lancha, um pescador profissional, residente em Anastácio, foi multado em R$ 15.000,00 e autuado administrativamente pela falta de licença ambiental. Ele responderá por crime ambiental, com pena prevista de detenção de três a seis meses.