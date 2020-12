Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 700 kg de Maconha em Naviraí

Ao todo, foram apreendidos 730 kg de maconha - (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 730 Kg de maconha na tarde deste sábado (19), em Naviraí.

A droga foi localizada em um compartimento oculto do semirreboque do caminhão Scania, abordado por policiais rodoviários federais, no km 130 da BR-163. O conjunto veicular tinha placas de Foz do Iguaçu (PR) e era conduzido por um homem, que demonstrou um nervosismo exagerado com a abordagem policial.

Ao todo, foram apreendidos 730 Kg de maconha. O envolvido negou saber da existência da droga. Ele foi encaminhado, juntamente com os veículos e a droga, para a Polícia Civil de Naviraí.