Polícia Rodoviária Federal apreende carga de droga avaliada em 9,8 milhões em Terenos

Policiais Rodoviários Federais apreenderam 236,7 Kg de cocaína - (Foto: Divulgação/PRF)

Na manhã do último sábado (31), Policiais Rodoviários Federais apreenderam 236,7 Kg de cocaína em Terenos (MS). A abordagem aconteceu no km 365 da BR-262 e a carga da droga foi avaliada em 9,8 milhões de reais.

A droga foi localizada no fundo falso do caminhão Scania T112, de placas de Corumbá (MS) que era conduzido por um homem, 41, morador de Campo Grande (MS). O caminhão transportava minérios com destino Pindamonhangaba (SP).

O suspeito foi preso e encaminhado, juntamente com a droga e o veículo, para a Polícia Federal em Campo Grande (MS). Ele negou saber da existência da droga.