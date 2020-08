Polícia Militar Rodoviária encontra maconha "mocada" em veículo guinchado

Ao fazer uma busca no veículo, a equipe da PMR encontrou no porta-malas e no encosto do banco traseiros, um compartimento oculto com vários tabletes de maconha - (Foto: Divulgação/PMR)

Na tarde de ontem (04) em Dourados, a 229 km de Campo Grande, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu 138 kg de maconha "mocada" em compartimento oculto de veículo. A dupla de 43 e 48 anos que estava conduzindo as drogas foi presa.

A apreensão ocorreu na MS-162, entre o distrito de Itahum e Dourados. Ao dar ordem de parada ao guincho, que transportava o veículo GM/Monza, com placas de Auriflama-SP, os policiais suspeitaram do nervosismo apresentado pelos condutores, responsáveis pelo veículo guinchado.

Ao fazer uma busca no veículo, a equipe da PMR encontrou no porta-malas e no encosto do banco traseiros, um compartimento oculto com vários tabletes de maconha. Eles informaram aos policiais que seguiriam para Pitangueiras-SP, não revelando detalhes do tráfico de drogas.