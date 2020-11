Polícia Militar apreende 5,9 mil pacotes de cigarros contrabandeados as margens de rio

PMs atuaram com combate ao contrabando - Divulgação

Equipe da Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, em ação conjunta com a Polícia Federal/Nepom Guaíra, Polícia Federal de Naviraí, BOPE (Batalhão de Operações Especiais) e Receita Federal, no âmbito da Operação Hórus, apreendeu 5.900 pacotes de cigarros contrabandeados.

Após o recebimento de informações da PF/Nepom Guaíra, sobre alguns caminhões carregados de cigarros de origem paraguaia próximo ao Porto Izabel na cidade de Mundo Novo, a equipe de Força Tática e a equipe do BOPE, deslocaram para o referido local, margeando o Rio Iguatemi, e lograram êxito ao encontrar um caminhão Mercedes-Benz carregado com, aproximadamente, 103 caixas ou 5.150 pacotes de cigarros contrabandeados.

O caminhão estava junto à margem do Rio Iguatemi e encontrava-se atrelado por um cabo de aço a um trator New Holland, que o foi utilizado para rebocá-lo. No mesmo local, havia um veículo Ford/Fiesta com 05 (cinco) caixas ou 250 (duzentos e cinquenta) pacotes de cigarros e um veículo Ford/Ranger, com 10 caixas ou 500 de cigarros, além de um rádio comunicador instalado.

Diante dos fatos, os veículos e a carga foram apreendidos e entregues na Receita Federal de Mundo Novo, pelas equipes policiais.