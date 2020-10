Polícia Militar apreende 2.800 pacotes de cigarros, durante patrulhamento em Bonito

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Federal - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

Na última sexta-feira (9), Policiais militares (PM) realizaram apreensão de 2.800 pacotes de cigarros contrabandeados, 5 celulares e 5 veículos. A apreensão foi realizada em Bonito, após os policiais se depararem com uma van acidentada.

Os agentes encontraram na van, uma quantidade considerável de cigarros contrabandeados e realizaram buscas para localizar os autores, dois dos contrabandistas foram localizados e abordados ainda em perímetro urbano.

Após mais buscas, outros três contrabandistas do grupo foram localizados em uma determinada pousada com mais pacotes de cigarros, bem como celulares e veículos preparados para o transporte do ilícito.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Federal.