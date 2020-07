Polícia Militar Ambiental autua mãe e filho em R$ 6 mil por maus-tratos, castração e cortes em um cachorro

Pata do animal machucado - (Foto: Polícia Militar/MS)

A Polícia Militar Ambiental de Aquidauana teve conhecimento nas redes sociais, sobre uma mulher que mora com seu filho no bairro Cidade Nova, depois de vizinhos terem ouvido gritos desesperados de um cachorro na quarta-feira (29) pela manhã. Uma vizinha teria visto o cachorro no quintal da residência com corte em uma das patas e perguntou para a dona da casa o que havia acontecido com o animal e a mulher havia respondido que ela e o filho haviam capado o cachorro.

A mulher ficou em estado de choque ao ver o animal no quintal e o filho afirmou que havia ‘capado’ o cão e caparia novamente. O ocorrido começou a ser divulgado nas redes sociais e a PMA tomou conhecimento hoje (31), foram imediatamente à residência e confirmou a denúncia. O animal encontrava-se com cortes em uma pata e estava com os testículos arrancados. Todos os ferimentos sem tratamento e que foram feitos sem quaisquer cuidados higiênicos e anestésicos e já começava a infeccionar. A moradora e o filho confirmaram os fatos.

A equipe recolheu o animal e o levou para cuidados veterinários. A infratora, cozinheira (47) e o filho, cozinheiro de comitiva (24) foram autuados administrativamente e multados em R$ 3.000,00 cada um. Eles também responderão por crime ambiental de maus-tratos a animais, cuja pena é de três meses a um ano de detenção.