Polícia Militar aborda mais de trezentas pessoas em Operação Trânsito Seguro

Operação Trânsito Seguro - (Foto: Divulgação/PMMS)

A Policia Militar realizou nos dias 27 e 28 de novembro, a Operação Trânsito Seguro, no município de Corumbá.

Durante a ação foram abordadas e apreendidas 16 motocicletas com irregularidades na documentação de porte obrigatório, dentre elas algumas com adulteração nas caraterísticas originais, 35 notificações de trânsito, 25 notificações toque de recolher, sendo 330 pessoas abordadas.

O objetivo da ação foi abordar veículos, buscar materiais ilícitos e apreender carros ou motos irregulares. Além de inibir ilegalidades no trânsito e orientar condutores quanto ao uso de equipamentos e documentos de porte obrigatório, bem como reter motocicletas com adulterações das características originais que causam a perturbação do sossego público.

A operação continuará sendo desenvolvida com frequência, fazendo com que dessa forma o trânsito nos diversos locais se torne cada vez mais seguro em Corumbá e Ladário.