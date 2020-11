Polícia Federal e Receita e apreendem 380 kg de cocaína no Porto do Rio

PF - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF), com auxílio da Receita, apreendeu 380 quilos de cocaína no Porto do Rio na noite desta quarta-feira, 11. A droga estava em contêineres e acondicionada em tabletes no interior de caixas que seriam de papel A4. De acordo com a PF, a droga tinha como destino a cidade portuária de Valência, na costa sudeste da Espanha. O navio havia partido já com a carga do Porto de Santos, em São Paulo.

Toda a cocaína apreendida foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio, onde está sendo feita a pesagem definitiva da carga e formalizado o auto de apreensão.

Esta foi a segunda grande apreensão da droga no Porto do Rio em menos de uma semana. Na última sexta-feira, dia 6, policiais federais e agentes da Receita já haviam encontrado 780 quilos de cocaína em sacolas usadas para transportar minério de ferro. Elas estavam escondidas em meio a grandes volumes do minério, quer era transportado solto em quatro contêineres. A cocaína seguiria para Antuérpia, na Bélgica. Ninguém foi preso.