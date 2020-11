Polícia Civil localiza suspeito de roubo e apreende drogas na Vila Taveirópolis

Os objetos encontrados foram apreendidos - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

Policiais Civis Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado receberam ontem (5) informação de que um celular roubado no início desta semana em uma farmácia de Campo Grande estaria em posse de determinado indivíduo.

Após buscas, os agentes localizaram o endereço do suspeito, na vila Taveirópolis, e encontraram na residência o aparelho celular, 15 volumes de substância análoga a maconha, preparados para a venda, balança de precisão, tesoura, faca com resquícios aparentes da substância apreendida, dois rolos de papel filme semelhante ao utilizado para embalar o entorpecente, R$124,00 e três munições calibre .38 SPL.

Diante dos fatos, os objetos foram apreendidos e o indivíduo também foi preso por tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido.

O roubo - O roubo do aparelho celular, ocorreu no dia 2 de novembro, quando dois indivíduos, sendo um armado, anunciaram o assalto, subtraindo o dinheiro do caixa no valor de R$ 2.837,21 e o aparelho celular MOTO G6 de propriedade de uma das funcionárias da farmácia.