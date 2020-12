Polícia Civil de SP investiga se homem que aparece em rodoviária de MS é Paulo Cupertino

Imagens divulgadas pelo 'Cidade Alerta' mostram homem supeito de ser Paulo Cupertino em rodoviária no MS - (Foto: Reprodução/RecordTV)

Acusado de assassinar o ator Rafael Miguel, 22, no ano passado, a Polícia Civil de São Paulo está investigando imagens gravadas em uma rodoviária no Mato Grosso do Sul no mês passado para identificar se o homem que aparece nas gravações é Paulo Cupertino. As imagens foram divulgadas nesta semana pelo "Cidade Alerta", da RecordTV.

Cupertino é acusado por triplo homicídio duplamente qualificado, quando matou também os pais do jovem ator. Em outubro, o suspeito teria tirado um novo CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, segundo informações da GloboNews.

A Secretária de Segurança Pública do Estado afirmou que "as buscas para localizar o criminoso permanecem" e que as imagens "são alvo de análise pela equipe responsável".

Nesta semana, a Polícia CIvil de São Paulo ainda realizou buscas no Paraguai. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma equipe do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) estive em diligências na cidade de Liberación entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, após receber informação de que o acusado estava em uma fazenda na região.

Conforme já noticiado pelo portal A Crítica, o delegado Fábio Pinheiro Lopes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) contou que o foragido vivia uma vida simples no interior de Mato Grosso do Sul. As investigações apontam que ele ganhava R$ 800 trabalhando como auxiliar de serviços gerais em um sítio e vendia lanches para complementar o salário.

“Cupertino estava vivendo há um ano e um mês em um assentamento chamado Estrela Branca e trabalhava em um sítio que pertence a um piloto de avião, que também é criminoso. Alfonso Helfenstein é procurado no estado de Rondônia pelo crime de tráfico”, disse.

Entenda o caso - Em junho de 2019, Cupertino assassinou o ator Rafael Miguel, e seus pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, de 50, na zona sul de São Paulo.

Os três tinham ido à casa de Isabela Tibcherani, namorada de Rafael, para conversar com Paulo, pai da jovem, sobre o relacionamento do ator com sua filha, do qual ele não aceitava. O crime chocou o País.