Polícia Civil de MS faz alerta à população sobre contas fakes nas redes sociais

Depac em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Golpistas estão criando contas fakes nas redes sociais das delegacias de Polícia Civil de Campo Grande (PCMS). Por meio de nota, a corporação afirmou que as Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário de Campo Grande – Depac Centro e Depac Cepol não possuem perfis no Facebook, Instagram ou WhatsApp.

"A Polícia Civil informa ainda que já solicitou, junto ao Facebook, a suspensão das referidas páginas, com base no artigo art. 21 da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet)", diz a nota. A PCMS informa ainda que iniciou investigação para identificar os criadores dos perfis.

A publicação trata, entre outros, sobre a permissão de criação e manutenção de perfil em redes sociais desde que respeitadas alguns parâmetros, como: registro de contas junto à Assessoria de Comunicação (Assecom); Relação única e exclusiva com as atividades desenvolvidas pela Delegacia ou grupo policial sendo vedado a divulgação de assuntos administrativos ou internos, a divulgação de perfis pessoais, de propaganda comercial, de interação político-partidárias (...) e em desacordo com os princípios defendidos pela Polícia Civil.

As unidades policiais que eventualmente possuam páginas e afins divertes do previsto na portaria deverão adequá-las às disposições de identidade visual previstas na portaria, devendo encerrar o perfil caso não seja possível a adequação.