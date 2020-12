PMA captura lobo-guará após aparecer dentro de residência em área urbana

Os agentes montaram uma operação para a captura do bicho, que é de grande porte e, se acuado, fica agressivo e perigoso - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar Ambienta de Bela Vista capturou nesta manhã (31) em uma residência do bairro Nova Bela Vista no município, um lobo-guará.

Os agentes montaram uma operação para a captura do bicho, que é de grande porte e, se acuado, fica agressivo e perigoso. Com uso de cambões e puçás de grande porte as equipes efetuaram a captura do lobo e o colocaram em uma jaula de contenção, cobrindo-a para evitar estresse.

O animal foi examinado visualmente por um médico veterinário e por apresentar-se em boa saúde e sem ferimentos foi levado e solto em uma área florestal longe da cidade.