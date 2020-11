PM salva adolescente de agressões e afogamento em lago

A briga começou por volta das 2h30, quando os policiais avistaram o homem sendo agredido com socos e garrafadas até ser afogado pela dupla - (Foto: Divulgação)

Um homem foi agredido na madrugada de ontem (30), por uma dupla no lago da praça "Espelho d'Água", em Paranaíba, a 370 km de Campo Grande. Ele chegou a desmair, mas foi socorrido pela Polícia Militar (PM).

A briga começou por volta das 2h30, quando os policiais avistaram o homem sendo agredido com socos e garrafadas até ser afogado pela dupla. A polícia chegou a disparar uma munição de borracha, que rapidamente conteve a agressão que a vítima sofria.

Os agressores fugiram do local, enquanto o homem estava desmaiado no lago. O adolescente estava bastante debilitado devido às agressões e ao afogamento que sofreu, sendo realizados os primeiros socorros pelos policiais que possuía várias lesões no rosto e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa da cidade.