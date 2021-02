Pizzaria com aglomeração é fechada após descumprir toque de recolher em Maracaju

Veículos apreendidos pela PM - (Foto: Divulgação/PMMS)

No último fim de semana (5 à 7 de fevereiro), a Polícia Militar de Maracaju realizou operação “Estado Prevenido III”.

Na sexta-feira (5), a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de que uma pizzaria localizada na Rua 11 de Junho estava funcionando normalmente com atendimento presencial, mesmo com o Decreto Municipal que permite apenas o funcionamento até às 22h.

A guarnição foi até o comércio e verificou que realmente havia diversas pessoas no local. O proprietário foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

No domingo (7), os agentes flagraram várias pessoas aglomeradas em torno de veículos com equipamentos de som, causando transtornos aos moradores no bairro Jardim Europa, além de descumprirem medida sanitária de distanciamento social.

Foram recolhidos um veículo com documentação atrasada, um veículo com som alto e ainda quatro motocicletas, todos conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju e foram autuados pela prática de perturbação do sossego alheio, além do descumprimento de determinação do Poder Público das medidas sanitárias. Populares foram contidos também nos bairros Alto das Palmeiras e Alto Maracaju.

Mais tarde, no bairro Jardim Europa foi identificado outro grupo de pessoas aglomeradas. No local havia uma criança de 1 ano e cinco meses e outra de 3 anos que estavam no meio. As duas mães foram conduzidas por expor as crianças à risco e maus tratos e o Conselho Tutelar foi acionado para as devidas providências.