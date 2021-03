PF prende integrantes de quadrilha em MS que tinha carretas para transportar drogas

Entre bens móveis e imóveis, a equipe de investigação estima que mais de R$ 5,5 milhões tenham sido retirados das mãos da organização criminosa - (Foto: Divulgação/PF)

Em operação nesta manhã (4) em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal (PF) realizou a segunda fase da Operação Aversa. Duas pessoas foram presas em Campo Grande e mais três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A quadrilha tinha até transportes para realizar o transporte das drogas.

A Justiça Federal de Corumbá foi a responsável por solicitar os mandados. De acordo com as investigações, a quadrilha era uma espécie de rede sofisticada de lavagem de dinheiro que incluía carretas justamente para fazer o transporte das drogas para São Paulo. A primeira fase da operação em novembro do ano passado, prendeu 13 pessoas, e 20 mandados de busca e apreensão foram expedidos em Campo Grande, Corumbá, Guarulhos, Presidente Prudente, Martinópolis, Regente Feijó e Bauru.

A estimativa da Polícia Federal é que valores acima de R$ 24 milhões foram movimentados pelo grupo criminoso desde 2018. Durante a fase sigilosa da investigação, mais de meia tonelada de cocaína foi apreendida e dois motoristas presos.

Os investigadores apreenderam ainda caminhões, semirreboques, automóveis, lanchas, moto-aquática e no sequestro de bens imóveis, além do bloqueio de valores no sistema bancário. Entre bens móveis e imóveis, a equipe de investigação estima que mais de R$ 5,5 milhões tenham sido retirados das mãos da organização criminosa.