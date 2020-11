PF realiza operação para apurar tráfico de drogas no Ceará

A investigação tem como alvo uma organização criminosa de São Paulo - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira ( 25), no Ceará, a Operação Node, com o objetivo de apurar crime de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no estado. Na ação, também estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal.

A investigação tem como alvo uma organização criminosa de São Paulo, comandada por duas pessoas assassinadas em fevereiro de 2018, no município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza.

“A partir dos homicídios, a investigação policial constatou que haveria outros membros da referida organização criminosa com intensa atuação no Ceará que, juntamente com as vítimas desses homicídios, teriam movimentado valores superiores a R$ 8 milhões, em bens móveis e imóveis, além da grande quantidade de dinheiro ilícito nas contas bancárias dos investigados e laranjas”, informou a PF, em nota.