PF faz operação para investigar ameaças a ministros do STF

Polícia Federal - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (22) a Operação Shield, que mira em ameaças feitas a integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e seus familiares. A operação, autorizada pela Justiça Federal de Mato Grosso, é um desdobramento do inquérito das fake news, que tramita no STF.

Nesta terça-feira, foram cumpridos dois mandados judiciais: um de busca e apreensão e outro de proibição de qualquer aproximação a ministro do STF e seus familiares. O alvo da operação foi um morador da cidade de Paranatinga (MT) identificado no Twitter como Ezequiel Souza Lopes, que teve a rede social bloqueada.

Em 21 de novembro, Ezequiel escreveu no Twitter: "Você Alexandre de Moraes e a sua família vai (sic) ser executada, e não tem mais volta você, você pediu isso então toma tiro". Ex-ministro da Justiça do governo Michel Temer e ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Moraes está acostumado a receber ameaças. Na semana passada, o ministro prorrogou por mais 90 dias as investigações do inquérito das fake news.