Perícia confirma que marido matou mulher e cometeu suicídio na sequência

Alejandro Antônio, 41, e a esposa Eliane Ferreira Siolim, 34 - (Foto: Reprodução)

Ao que tudo indica, o comerciante paraguaio Alejandro Antônio, 41, matou a esposa Eliane Ferreira Siolim, 34, no distrito de Nova Itamarati em Ponta Porã. O homem teria atirado cerca de 17 vezes contra a vítima, e depois, se matado. O crime aconteceu no último domingo (24).

O delegado responsável pelo caso, Alcides Bruno Braun havia registrado o caso como morte a esclarecer e agora com o termino do trabalho pericial o crime está sendo tratado como feminicídio e será encaminhado para a delegada Mariane Cristine de Souza da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), aponta o portal Ponta Porã News.

Segundo as informações extraoficiais, o casal tinha um histórico de violência doméstica. O crime aconteceu após um churrasco realizado em uma chácara alugada por eles. Por volta de 12h algumas pessoas teriam ido embora, entre elas, a filha do casal, de quatro anos. Antes do crime, Alejandro e Eliane teriam discutido após um vídeo publicado no Tik Tok da mulher dançando funk.