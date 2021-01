Passageiro de veículo que capotou em BR-163 morre no hospital

Celso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com apoio do Samu e as demais vitimas por uma equipe da CCR - (Foto: Cido Costa)

Após um acidente de trânsito na noite de ontem (1º) na BR-163, Celso de Almeida Gomes, 67, não resistiu e veio a óbito no Hospital da Vida em Dourados, a 198 km de Campo Grande.

Ele era passageiro de um veículo Fiat Pálio que capotou na BR-163, imediações da Embrapa Agropecuária Oeste. No veículo ainda estavam outras três pessoas. Celso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com apoio do Samu e as demais vitimas por uma equipe da CCR. Com informações do portal Dourados Agora.