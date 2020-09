Pão de 'maconha': Agentes encontram maconha no recheio de 'pão de mel'

Assim que passou pela revista, os servidores ao revistarem os materiais e desconfiaram de possível alteração pelo aspecto dos produtos - (Foto: Agepen/Divulgação)

Agentes penais do Presídio de Aquidauana, a 140 km de Campo Grande, interceptaram quadro unidades de pão de mel recheados de maconha, pesando cerca de 53 gramas cada.

O flagrante aconteceu no último sábado (26) e divulgado hoje (29). A mãe de um dos detntos estava levando as drogas para o filho. Assim que passou pela revista, os servidores ao revistarem os materiais e desconfiaram de possível alteração pelo aspecto dos produtos.

As bolachas foram abertas e encontrados quatro invólucros com substância esverdeada, com aparência e cheiro compatíveis com maconha. Questionada, a visitante alegou que pegou uma sacola com dois rapazes de moto e afirmou desconhecer a procedência do material.

O produto ilícito apreendido e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município para registro de ocorrência e providências cabíveis.