Ossada humana encontrada em área rural pode ser de homem desaparecido em 2019

Após encontrarem restos de ossos humanos na tarde de ontem (27) na área rural de Corumbá, a 420 km de Campo Grande, a Polícia Civil juntamente com peritos da Unidade Regional de Coxim, está realizando investigações no local onde foi encontrada a ossada humana.

O Delegado de Polícia responsável pelo caso, Gabriel Cardoso, explicou que em razão do tempo e do avançado estado de decomposição do corpo, não foi possível aferir, preliminarmente, se a causa da morte foi violenta ou criminosa. Diante das circunstâncias, acredita-se que que os restos mortais sejam de um morador de Rio Verde de Mato Grosso desaparecido desde agosto de 2019.

O homem desapareceu em uma fazenda também na região do Pantanal, enquanto participava de uma comitiva. A ossada será submetida a exame necroscópico e de identificação.