Operação Resguardo pende mais de 180 pessoas em MS por crimes contra a mulher

Desde então, a Polícia Civil de MS já apurou mais de 2.138 denúncias - (Foto: Divulgação)

Em virtude do Dia Interncional da Mulher comemorado ontem (8), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul realizou a Operação Resguardo, maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher do Brasil. A operação iniciou no dia 1º deste ano e prendeu mais de 183 pessoas no Estado.

Desde então, a Polícia Civil de MS já apurou mais de 2.138 denúncias, que culminaram com a instauração de 1.653 inquéritos policiais, 60 mandados de prisão, 82 cumprimento de mandados judiciais, atendimento de mais de 2.138 mulheres vítimas de violência e a prisão de 183 agressores em todo o Estado.

A Operação Resguardo acontece nos 26 Estados e no Distrito Federal e é a maior de combate a crimes de violência contra a mulher no Brasil. Durante toda a segunda-feira, foram cumpridas medidas cautelares, medidas protetivas ou mandados, em todos os municípios do Estado.