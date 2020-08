Operação Regresso cumpre quase 90 mandados de prisão em MS e membro do PCC morre em confronto

A operação aconteceu ontem (28) - (Foto: Divulgação/MPMS/Gaeco)

Na manhã de ontem (28), o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) realizou a Operação Regresso. As equipes cumpriram 88 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, em investigação com foco em ações criminosas praticadas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Durante a operação, um dos alvos conhecido como "G7" morreu durante o confronto com as equipes do Bope no momento do cumprimento do mandado de prisão.

A ação deu cumprimento aos mandados de prisão a membros da facção que foram alvos por praticarem crimes de dentro dos presídios. Além dos 88 mandados de prisão preventiva cumpridos durante o período de investigação, que durou cerca de um ano e três meses, foram presas em flagrante outras 22 pessoas por tráfico de drogas e apreendidos, aproximadamente, 150 kg de cocaína e 370 kg de maconha, além de armas de fogo e veículos utilizados pela organização criminosa.

G7 ocupava a função de “Sintonia da Geral do Progresso”, em Mato Grosso do Sul, setor esse responsável pelo gerenciamento das atividades criminosas que geram lucro ao Primeiro.

Confira o balanço da Operação Regresso:

Alvos de Campo Grande:

19 presos;

1 morto;

7 não localizados;

Alvos de Dourados:

5 alvos no total, todos presos;

Alvos de Três Lagoas:

1 preso;

1 não localizado;

Alvo de Corumbá:

1 Alvo no total, preso.