Operação cumpre mandados de prisão em MS contra tráfico internacional de drogas

A segunda fase da operação tem objetivo de desarticular uma organização criminosa estabelecida na Bahia especializada no tráfico internacional de drogas - (Foto: Divulgação/PF)

Acontece nesta manhã (4), a Operação Ikaro II, realizada pela Polícia Federal que está cumprindo cinco mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e Bahia. No Estado, a operação está sendo desencadeada em Ponta Porã, a 312 km de Campo Grande. Os investigados serão indiciados pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de drogas.

A segunda fase da operação tem objetivo de desarticular uma organização criminosa estabelecida na Bahia especializada no tráfico internacional de drogas. O grupo usava o modal aéreo, cujo principal modus operandi era a cooptação de “mulas” para realização do transporte em voos comerciais para a Europa, sendo a droga, geralmente, escondida em bagagens. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias em nome de 11 pessoas físicas e jurídicas investigadas.

As prisões de novos integrantes da organização criminosa decorrem da análise do material apreendido na primeira fase da operação, deflagrada em junho do ano passado.

Entre os meses de janeiro e fevereiro do ano de 2020 foram realizadas sete prisões em flagrante nos Aeroportos Internacionais Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, e Antônio Carlos Jobim – Galeão, no Rio de Janeiro. Na maioria dos casos, tratava-se de casais tentando transportar cocaína para Lisboa, Portugal, de forma oculta em suas malas.

De acordo com a PF, a semelhança do modo de atuação e das circunstâncias levaram à identificação do envolvimento de uma mesma organização criminosa em todos os casos, cujos integrantes estão sendo alvo das medidas judiciais cumpridas na presente data.

Ainda segundo a Polícia Federal, em caso de êxito, cada “mula” que realizava a viagem recebia aproximadamente R$ 15 mil, gerando um lucro superior a meio milhão de reais para a organização criminosa, dependendo da quantidade de droga transportada.