Operação conjunta resulta na prisão de membros de facção criminosa em Sidrolândia

Materiais apreendidos durante a operação - (Foto: Divulgação/Polícia Civil MS)

Nesta segunda-feira (23), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Sidrolândia com o apoio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), efetuaram cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, resultantes da investigação de um homicídio ocorrido no dia 11 de outubro de 2020, que vitimou Ivaldo Pereira Rocha Júnior. O caso ocorreu em Sidrolândia.

Os dois homens suspeitos de serem os executores do homicídio foram presos. A polícia civil realizou investigação durante mais de um mês para esclarecer o crime. Inicialmente, dois adolescentes procuraram a delegacia para confessar a autoria do crime, entretanto, a investigação demonstrou que eles estavam assumindo o crime para afastar a responsabilidade dos verdadeiros autores, a mandado de facção criminosa atuante no estado.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, na residência do suspeito foi localizada uma arma de fogo, munições, caixas de cigarro e R$ 11.139,00 oriundo de atividade ilícita. Foi realizada a prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, bem como será instaurado inquérito para apuração de lavagem de dinheiro.

Pela investigação ficou demonstrado que um dos suspeitos foi o executor dos disparos, que matou a vítima, e que o outro foi o comparsa de toda a ação. Ambos, membros de facção criminosa.