Operação faz varredura em quatro alvos em ação contra pedofilia na Capital

Os alvos foram descobertos por meio de levantamento do IP de seus computadores - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Foi desencadeada pela Polícia Civil em conjunto com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), a terceira fase da operação Deep Caught, que combate a pedofilia em Campo Grande.

Foram expedidos quatro mandados de prisão na operação que acontece desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29). Os alvos foram descobertos por meio de levantamento do IP de seus computadores.

A Polícia Civil realizou a última edição da operação em agosto, quando o alvo eram cinco homens suspeitos do crime. As prisões aconteceram em Campo Grande, Nova Andradina e outras regiões de MS. Na época dois foram presos na Capital, sendo um no bairro Carandá Bosque e o outro no bairro Ana Maria do Couto.