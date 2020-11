Para reforçar segurança, Governo de MS lança "Operação Boas Festas" nesta sexta-feira

A Operação Boas Festas ocorre em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias dos municípios - (Foto: Divulgação)

O Governo do Estado lança nesta sexta-feira (26), às 8h, em Campo Grande, a tradicional Operação Boas Festas. O reforço do policiamento neste período que compreende o Natal e o Ano Novo será feito em Campo Grande e nos principais municípios do interior de Mato Grosso do Sul, com foco na prevenção delitos e redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem-estar da população.

A Operação Boas Festas ocorre em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias dos municípios por conta do pagamento do salário de novembro e do 13º, que foram antecipados pelo Governo do Estado e das festividades natalinas. O vencimento de novembro estará nas contas dos servidores neste sábado (28) e o 13º no dia 2 de dezembro. Participam do lançamento da Operação o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcos Paulo.

Durante a solenidade serão apresentados os pontos que receberão reforço nas ações preventivas e a mesma contará com um número reduzido de convidados, seguindo todas as regras de distanciamento social, preconizadas pelas autoridades sanitárias.

Os locais que receberão reforço de policiamento foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pelas forças policiais, através do serviço de inteligência e em consulta as associações. Os pontos que contarão com as ações preventivas e ostensivas da PM neste ano, serão apresentados durante o lançamento da Operação, que terá início simultâneo à solenidade e segue até o dia 4 de janeiro de 2021.

Tradicionalmente o anúncio do reforço no policiamento era realizado em praça pública, mas em virtude da pandemia por Covid-19, e para evitar aglomerações no local do evento, o mesmo será realizado no Comando Geral da PM, no Parque dos Poderes.