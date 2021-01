Operação Boas Festas da PM aborda 78,5 mil pessoas e vistoria mais de 40 mil veículos

Ao todo, foram 2.857 operações policiais, saturações, blitze e, com isso, 41,011 mil veículos foram vistoriados, sendo que deste total 280 foram recuperados com registro de roubo e furto - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou, entre os dias 27 de novembro de 2020 e 03 de janeiro de 2021, a Operação Boas Festas, como plano de policiamento especial para garantir a segurança da população sul-mato-grossense, durante as festividades de fim de ano. Durante as atividades preventivas, foram abordadas mais de 78,5 mil pessoas.

Ao todo, foram 2.857 operações policiais, saturações, blitze e, com isso, 41,011 mil veículos foram vistoriados, sendo que deste total 280 foram recuperados com registro de roubo e furto.

Além disso, 87 armas de fogo foram apreendidas e 324 foragidos da Justiça foram presos. Quase 3 mil pessoas foram conduzidas às delegacias.

Os dados da PMMS revelam ainda que, com a iniciativa, 52 notificações ambientais e 7.765 notificações de trânsito foram emitidas, além de 9.458 quilos de drogas e 188.413 pacotes de cigarros foram apreendidos.

A Operação Boas Festas, na avaliação do coronel da Polícia Militar, André Henrique de Deus Macedo, comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), foi positiva, mas teve um comportamento atípico em relação aos anos anteriores diante da pandemia e da suspensão de eventos oficiais de fim de ano, assim como devido ao Toque de Recolher decretado pelo Governo do Estado.

“O Comando de Policiamento Metropolitano entende que o resultado obtido durante a Operação Boas Festas foi exitoso, pois foi possível garantir a segurança para a comunidade e, ao mesmo tempo, cumprir a missão atribuída pelo Decreto do Toque de Recolher. Para isso a PM contou com planejamento por meio de análise criminal, inteligência policial e policiamento orientado", destaca o coronel Macedo.

Sobre a Operação - Os municípios de Campo Grande, Bonito, Dourados, Três Lagoas e Corumbá tiveram o reforço dos alunos Oficiais e alunos Soldados, além do efetivo administrativo, que atuou na atividade operacional durante as festividades natalinas. O policiamento rotineiro foi mantido com o atendimento dos chamados 190 e execução das Ordens de Serviço regulares.

A Operação contou com o efetivo de cerca de dois mil policiais, por todos os municípios do Estado, distribuídos em pontos estratégicos, com apoio das Unidades Especializadas – Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE, Batalhão de Operações de CHOQUE, Esquadrão de Cavalaria, Batalhão Rodoviário Estadual e Batalhão de Policiamento Ambiental.

Veja os principais resultados: