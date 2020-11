Para reforçar segurança neste período, Governo lança Operação Boas Festas 2020

Cerca de 2000 policiais militares estarão empenhados no reforço do policiamento - (Foto: Divulgação/PMMS)

Na manhã de hoje (27), a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul lançou a Operação Boas Festas 2020, policiamento especial de fim de ano.

O reforço do policiamento neste período que compreende o Natal e o Ano Novo será feito em Campo Grande e nos principais municípios do interior de Mato Grosso do Sul, com foco na prevenção delitos e redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem-estar da população.

A Operação Boas Festas ocorre em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias dos municípios por conta do pagamento 13º salário, que foi antecipado pelo Governo do Estado e das festividades natalinas.

Os locais que receberão reforço de policiamento foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pelas forças policiais, através do serviço de inteligência e em consulta as associações. Os pontos que contarão com as ações preventivas e ostensivas da PM neste ano, serão apresentados durante o lançamento da Operação, que terá início simultâneo à solenidade e segue até o dia 4 de janeiro de 2021.

Cerca de 2000 policiais militares estarão empenhados no reforço do policiamento durante a Operação Boas Festas 2020, em todo Estado.

Participaram da solenidade o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o Secretário Ajunto Estado de Justiça e Segurança Pública, o Coronel PM Ary Carlos Barbosa, o Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Marcos Paulo Gimenez, o Subcomandante Geral Da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, o Comandante Metropolitano de Bombeiros, Coronel BM Eduardo Steica da Costa, o Presidente da Associação Comercial e Industrial, representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas, o Presidente do Conselho Comunitário de Segurança da Região Central. Também estiveram presentes Comandantes das Unidades Operacionais, Chefes e Diretores da PMMS.

Tradicionalmente o anúncio do reforço no policiamento era realizado em praça pública, mas em virtude da pandemia por COVID-19, e para evitar aglomerações no local do evento, o mesmo será realizado no Comando Geral da PM, no Parque dos Poderes.