Ônibus de linha intermunicipal em situação precária é impedido de prosseguir com viagem

Um micro-ônibus de linha intermunicipal foi retido e impedido de prosseguir viagem, na chegada a Campo Grande, por falta de condições de segurança. O flagrante foi feito por equipe da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), durante operação na Avenida Duque de Caxias, região Oeste da cidade, na última sexta-feira (5) e divulgado nesta segunda-feira (8).

A fiscalização abordou para checagem o veículo da Trans Mequi, vindo do distrito de Cipolândia em Aquidauana, com destino à Capital e constatou uma série de irregularidades. Condições básicas para a circulação segura e o conforto dos passageiros não estavam sendo cumpridas. A porta do micro-ônibus estava amarrada com corda, faltavam estepe, disco de tacógrafo e extintor. O veículo foi retido e não pôde seguir viagem com os usuários por conta da precariedade. Os nove passageiros a bordo foram transferidos para um ônibus da Expresso Mato Grosso que vinha em seguida, para completarem a viagem.

Na mesma região, a fiscalização também autuou ônibus da empresa Três Irmãs, por transporte de fretamento clandestino. Sem autorização, o veículo trazia, de Corumbá, 47 passageiros originários da Bolívia.

Também ocorram operações na saída sudoeste da Capital, na BR-060, totalizando mais de 25 abordagens em apenas um dia.