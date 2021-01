Ônibus clandestinos são apreendidos no itinerário Ponta Porã/Campo Grande

O veículo estava a serviço do mesmo aplicativo de fretamento que teve ônibus de outra empresa apreendido no dia 4. - (Foto: Divulgação)

Na tarde de ontem (7), foi realizado uma nova apreensão de ônibus realizando de forma clandestina o transporte rodoviário de passageiros no itinerário Ponta Porã/Campo Grande. O veículo pertence à empresa Thayse Machado Eireli e levava três passageiros no momento da abordagem, no Posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-163, em Dourados.

O flagrante ocorreu no mesmo local onde, no dia 4 de janeiro, o veículo de outra empresa havia sido apreendido cometendo a mesma ilegalidade. Ambos estavam a serviço do aplicativo de fretamento Buser, mas não têm registro e autorização da Agência para praticar o transporte remunerado intermunicipal de passageiros.

Assim como no primeiro caso ocorrido nesta semana, o ônibus flagrado na nova operação foi multado e apreendido. Os passageiros foram levados ao terminal rodoviário para providenciarem novo transporte. A operação foi realizada com apoio da Polícia Rodoviária Federal.

A modalidade de fretamento não permite a venda individual de passagens, e requer um contrato para grupo fechado, diferente do serviço de linha, em que cada passageiro adquire seu próprio bilhete.

Além disso, a empresa precisa estar cadastrada e em situação regular junto à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). Isso significa ter o veículo credenciado, vistoriado, com o devido seguro, e a Autorização de Fretamento emitida para cada viagem, com os requisitos obrigatórios atendidos.