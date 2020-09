Nayara Francine Nóbrega é indiciada por homicídio qualificado após morte de Carolina Leandro Souto

Caso Carolina Leandro Souto - (Foto: Divulgação/Diário Digital)

Após os interrogatórios sobre a morte de Carolina Leandro Souto a investigada pela autoria do crime Nayara Francine Nóbrega de 22 anos, alegou estar sendo ameaçada e foi indiciada formalmente ontem (3) por homicídio qualificado por motivo fútil.

Morta por 4 disparos, os policiais ainda investigam os motivos da morte de Carolina, fato que ocorreu na segunda-feira (31) pela manhã no bairro Aero Rancho. A vítima morreu antes de chegar no CRS do bairro pouco depois do atendimento do SAMU no local. A arma usada na ação ainda não foi encontrada pela polícia.

Segundo o delegado da 5º DP Gustavo Bueno, um dos disparos acertou a região abaixo do olho, dois na região torácica e um dos projéteis atingiu sua coxa.

Durante entrevista coletiva, Bueno destacou que a investigação está acelerada. “O caso evoluiu bastante na quarta-feira quando ouvimos pessoas muito importantes para a investigação. Na quinta-feira fizemos diligências atrás da autora, mas ela se apresentou na delegacia na quinta-feira durante a manhã para prestar os esclarecimentos. Ela não estava em situação de flagrante delito”., afirmou o delegado.

A polícia trabalha com a hipótese de que houve uma desavença com uma amiga da Carolina e que Naiara, a indiciada pelo crime, teria tomado as dores. O delegado descartou no entanto, que o caso teria ligação com o confronto entre facções criminosas, já que dias antes de ser assassinada Carolina teria lamentado a morte de um dos membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), conhecido como “G7”. Ele foi morto durante confronto com agentes da Operação Regresso organizada na Capital.