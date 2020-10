Na fronteira, funcionário de empresa encontra sete corpos dentro de contêiner

Contêiner era um pedido sob encomenda de fertilizantes - (Foto: Divulgação)

Sete corpos foram encontrados dentro de um contêiner nesta sexta-feira (23), no Paraguai. O estado de decomposição estava avançado. De acordo com o jornal ABC Color, a suspeita é de que as vítimas tentaram entrar de forma ilegal na América do Sul.

O contêiner saiu da Sérvia, sudeste da Europa, para levar fertilizantes a um comprador em Assunção que havia feito o pedido sob encomenda. Dentro da carga, havia também uma pessoa de nacionalidade marroquina, além dos sérvios. Dois corpos foram identificados. Ahmed Belmiloudi, de 20 anos, do Marrocos, e Yasa Barabara, de 19 anos, do Egito.

(Foto: Divulgação)

O compartimento de carga teria saído de sua origem em julho e chegado em Puerto Terport de Villeta, no Paraguai, no dia 19 de outubro. Um funcionário da empresa, que adquiriu o produto, foi quem descobriu os corpos. Ainda, não é descartada a possibilidade de existirem mais cadáveres.

Conforme avalia a promotora paraguaia, Marcela Saldívar, as vítimas poderiam ter recebido propostas de que iriam para a Europa Ocidental. Na carga havia também restos de alimentos e um cartão de táxi sérvio, segundo o jornal.

Em 2019, 39 pessoas mortas foram encontradas num caminhão, no East London.