Feriadão contabiliza quatro óbitos em rodovias federais de MS

Quatro óbitos foram registrados durante a Operação Nossa Senhora de Aparecida - (Foto: Marcelo Camargo)

A Operação Nossa de Aparecida chegou ao fim ontem (12), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma fiscalização em todas as rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Durante a operação, quatro óbitos foram registrados.

No total foram registrados 28 acidentes, sendo oito considerados graves. Ao todo, 36 pessoas ficaram feridas e quatro foram a óbito no local do acidente.

Na manhã da última sexta-feira (9), no km 205 da BR-262 em Ribas do Rio Pardo, a 92 km de Campo Grande, ocorreu uma colisão frontal entre uma caminhonete Nissan/Frontier com placas de Uberlândia (MG) e uma picape Fiat/Strada, com placas de Belo Horizonte (MG).

No local, o condutor, 45, e um passageiro, 42, da Fiat/Strada foram a óbito. O motorista da caminhonete, 22, e outros dois passageiros da picape, de 37 e 39, foram socorridos com lesões graves.

Já na tarde de ontem (12), no km 191 da BR-163 em Caarapó (MS), houve uma colisão frontal entre um Vw/Gol, placas de Guaíra (PR) e um caminhão Scania/T113 com placas de Frederico Westphalen (RS). Com a colisão, o motorista do Gol, 23, e uma passageira, de 20, foram a óbito no local. Uma criança, de 3 anos, foi socorrida com ferimentos e levada ao hospital. O condutor da carreta, 63, saiu ileso.

A PRF fiscalizou 1.839 veículos e 2.360 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul nos quatro dias de Operação.

Se tratando de autuações, foram totalizados 1.441 autos de infrações gerais. Foram observadas 260 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 230 ultrapassagem em faixa dupla contínua.