Motoqueiro morre ao colidir com caminhoneiro nesta madrugada

O jovem morreu na hora - (Foto: Divulgação/Polícia BPMTran)

Um motoentregador, 18, morreu nesta madrugada (23) no cruzamento da Avenida Lúdio Coelho com a Rua Tenente Antônio João Ribeiro, no bairro São Conrado em Campo Grande. Ele colidiu com um caminhão e morreu na hora.

Conforme boletim de ocorrência, o motoqueiro seguia pela avenida, no sentido bairro/Centro. Ele não possuía CNH e pilotava uma moto modelo Honda CG 160. O jovem estava com mochila de entrega e bateu em um caminhão que estava com placas de Sidrolândia.