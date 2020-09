Marido suspeita de romance entre esposa e vizinho e tenta matá-los

O agressor encontrado deitado no quintal do barraco onde mora, com a faca ao lado, e autuado em flagrante por lesão corporal em situação de violência doméstica em relação à esposa e tentativa de homicídio pelo ferimento no vizinho - (Foto: Reprodução)

Na noite de ontem (2), um homem, 29, foi preso na aldeia indígena urbana localizada no Jardim Noroeste, em Campo Grande, após esfaquear a esposa, 23, e o vizinho. Um vizinho que presenciou a agressão interviu e também foi esfaqueado. Ele foi ferido no braço esquerdo.

A vítima disse à polícia que jogava pelo celular quando o marido desconfiou que ela estivesse conversando com alguém e o traindo. Ele então a esfaqueou, atingindo o braço esquerdo e o trapézio dela.

Eles foram socorridas para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros. O estado mais grave é o do vizinho. Ele está na área vermelha do pronto socorro, destinada a pacientes em situação mais delicada.

O agressor encontrado deitado no quintal do barraco onde mora, com a faca ao lado, e autuado em flagrante por lesão corporal em situação de violência doméstica em relação à esposa e tentativa de homicídio pelo ferimento no vizinho.