Mais de 40 mil pacotes de cigarros sem documentação fiscal é apreendida em operação

A carreta foi abandonada e o condutor não foi localizado - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

Na manhã de ontem (25) na rodovia BR-163 próximo de Dourados, foi apreendido uma carreta baú de cor branca carregada com 42.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal. A apreensão foi feita por Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Ao visualizar os policiais, o condutor da carreta retornou bruscamente e adentrou, em velocidade acima do normal, no pátio de uma cerealista. A carreta foi abandonada e o condutor não foi localizado. Durante a vistoria foi constatado o carregamento de caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ocorrência foi registrada e o contrabando entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para posterior agendamento e entrega na Receita Federal de Ponta Porã.