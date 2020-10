Juntos na fronteira, Mato Grosso do Sul e Paraná registram 70% das apreensões de drogas no País

A maior apreensão de drogas no Brasil aconteceu em Maracaju, a 160 km de Campo Grande em agosto deste ano - (Foto: Divulgação)

De janeiro a setembro, Mato Grosso do Sul e Paraná foram os Estados que mais concentraram o maior índice de apreensão de drogas: 70% foi encontrado nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. Os estados foram 1.336 km com o Paraguai, sendo a principal porta de entrada, para o Brasil, das drogas vindas de outros países da América do Sul.

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) contabiliza, em 2020, mais de 215 toneladas de drogas apreendidas. Um aumento de 135,6% em relação ao mesmo período de 2019, quando foram apreendidas 91.556,534 toneladas.Em todo o ano de 2019 foram apreendidas 107.231,518 toneladas.

A cada 100 toneladas das drogas recolhidas pela Polícia Federal (PF), 39 foram no Mato Grosso do Sul e 31 no Paraná. No terceiro lugar do ranking, com distância, aparece São Paulo, que respondeu por 11 a cada 100 toneladas apreendidas. Minas Gerais teve 6 toneladas a cada 100, e todos os demais estados, somados, apenas 13 toneladas a cada 100.

Recorde - A maior apreensão de drogas no Brasil aconteceu em Maracaju, a 160 km de Campo Grande em agosto deste ano. Foram 33,3 toneladas de maconha. A droga estava em uma carreta bitrem. O veículo seguia por uma estrada vicinal que dá acesso à rodovia MS-166 no município.

Dois homens de 25 e 45 anos foram conduzidos para a delegacia. A função deles era de batedor, ou seja, seguiam na retaguarda da carreta com a finalidade de avisar sobre aproximação de viaturas policiais, por meio de um rádio comunicador oculto no painel do carro, que estava na mesma frequência do rádio da carreta.