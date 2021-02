Jovem tenta fugir, mas é alcançado e preso pela PMR com 716 kg de maconha

Após pesagem, a droga contabilizou 716,7 kg - (Foto: Divulgação/PMR)

Durante realização da Operação Hórus a Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) prendeu, na madrugada deste domingo (21), no município de Ponta Porã, a 258 km de Campo Grande, um homem de 20 anos, após o mesmo tentar se fugir da abordagem e ser flagrado com 716 kg de maconha em seu veículo.

A ação ocorreu quando a equipe da BPMRv realizava policiamento na MS-164 e ao ser dada ordem de parada ao condutor do veículo VW/Gol, com placas Mercosul, trafegando no sentido Ponta Porã/Itamaraty, o condutor não a obedeceu e fugiu. A equipe iniciou um acompanhamento tático, e após cerca de 5 km, devido ao condutor gerar perigo aos demais usuários da via, realizando ziguezagues, foi necessária a realização de disparos de arma de fogo nos pneus.

A equipe da BPMRv conseguiu parar o criminoso, que em vistoria ao seu veículo flagrou os diversos fardos de maconha. Após pesagem, a droga contabilizou 716,7 kg. Questionado, o autor que é natural de Ponta Porã, informou que foi contratado para levar a droga até Campo Grande, recebendo voz de prisão e sendo encaminhado, juntamente com o veículo e as drogas, para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.