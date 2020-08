Jovem tenta fugir enquanto comparsas são abordados, mas é preso em cidade vizinha

Nos dois veículos os policiais encontraram centenas de tabletes de maconha que no total pesaram 2.130 kg - (Foto: Divulgação/PMMS)

Na manhã de hoje (18) em Amambaí, a 355 km de Campo Grande, a Polícia Militar (PM) apreendeu mais de 2.000 kg de maconha que eram transportadas em camionetas que supostamente eram usadas na atividade agrícola.

Durante uma abordagem, uma Ford F 350 e uma F 4.000, que seguiam no mesmo sentido e aparentemente transportavam pneus e peças de maquinário agrícola. Os ocupantes dos veículos, de 20, 21 e 25 anos, apresentaram muito nervosismo e durante a entrevista contaram histórias contraditórias sobre o destino da viagem.

Enquanto estava coletando mais informações, o jovem na camioneta F 4.000 fugiu. O PM no local acionou outra equipe para realizar o acompanhamento tático e bloquear a via. As equipes tiveram êxito e conseguiram abordar o veículo e deter o condutor próximo da cidade de Caarapó.

Nos dois veículos os policiais encontraram centenas de tabletes de maconha que no total pesaram 2.130 kg. Após constatado o crime, um dos envolvidos afirmou que pegaram os veículos com a droga na região de Ponta Porã e Sanga Puitã e que pretendiam levar até o estado de Minas Gerais.

Os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências investigativas e judiciais.