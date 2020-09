Jovem mantém própria família em cárcere privado e tenta agredir policiais

As três vítimas foram libertas e posteriormente identificadas - (Foto: Divulgação)

Nesta madrugada (29), um jovem, 23, libertou uma família que era mantida em cárcere privado em uma chácara no distrito de Porto XV de Novembro em Bataguassu, a 270 km de Campo Grande.

Os policiais foram acionados a deslocar até a propriedade, onde o uma das vítimas relatou que o rapaz havia trancado a família na residência e estava agredindo as vítimas, fisicamente e psicologicamente. A guarnição rapidamente se dirigiu até o local e ao chegar, se deparou com o jovem muito agressivo e as vítimas pedindo por socorro, do lado de dentro da casa.

Quando os policiais entraram na casa, o indivíduo quis agredir a equipe com chutes e socos sendo necessário uso de força física para contê-lo e imobilizá-lo.

As três vítimas foram libertas e posteriormente identificadas. Trata-se da mãe do rapaz, da esposa, dele e da enteada, menor de idade. Elas relataram que foram obrigadas a ficarem em um quarto, sob a mira de um facão que o rapaz empunhava.

Diante dos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência e o autor apresentado à DP sendo autuado em flagrante pela autoridade policial.