Jovem é preso com uma tonelada de maconha em MS-386 de Ponta Porã

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de ontem (24) um veículo Fiat Toro com placas falsas e carregado com 1.242 kg de maconha na MS-386 em Ponta Porã.

Os militares perceberam o momento em que o condutor da Fiat Toro, que seguia no sentido Ponta Porã/Amambai freou bruscamente, realizou uma manobra de retorno e fugiu, em alta velocidade, sendo abordado logo em seguida.

A descer do veículo o condutor, um homem de 26 anos de idade, residente em Ponta Porã e com passagem por Tráfico de Drogas no Rio de Janeiro, disse que estava carregado com maconha; que foi contratado para pegar o veículo carregado próximo ao Terminal Rodoviário de Ponta Porã para entregar na cidade de Dourados.

Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração do chassi e motor) constatou-se um registro de Furto no dia 29 de janeiro do corrente ano, na cidade de Santo André (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na 2ª Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.