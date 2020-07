Jovem é preso com uma tonelada de maconha e veículo roubado

Foi então constatado que a camionete havia sido roubada em Ituiutaba (MG) - (Foto: Divulgação)

Um jovem, 22, foi preso na noite de ontem (26), em Bela Vista, com 1,1 tonelada de maconha em uma caminhonete roubada. De acordo com informações do Departamento de Operações da Fronteira (DOF), os policiais abordaram a camionete S10 vermelha, que estava sendo dirigida pelo rapaz. Ele contou ter sido contratado para transportar a droga de Ponta Porã até Campo Grande.

Os militares encontraram tabletes da droga em toda a camionete e verificaram que as placas do veículo tinham sido adulteradas. Foi então constatado que a camionete havia sido roubada em Ituiutaba (MG).

Segundo a PMR, pela quantidade de maconha encontrada, o prejuízo foi calculado em R$ 1.665,00 milhão.