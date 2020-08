Jiboia é encontrada em pátio de condomínio e moradores acionam a Polícia Ambiental em MS

, a 313 quilômetros de Campo Grande, Jiboia capturada pela PMA em condomínio de Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande, foi solta em área de mata. - (Foto: PMA/Divulgação)

Uma jiboia (Boa constrictor) foi capturada dentro de um condomínio em Três Lagoas, na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, na tarde desta quinta-feira (6). Os moradores do residencial foram quem ligaram assustados para a Polícia Militar Ambiental (PMA), em razão de o animal ter aparecido no pátio do condomínio.

A equipe da PMA foi até o local e realizou a captura da cobra. Como o animal não apresentava ferimentos, foi solto em seu habitat natural, longe do perímetro urbano de Três Lagoas. Ainda segundo a PMA, a jiboia é pacífica e não é venenosa, raramente passando de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes.

O animal costuma viver nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores, mas também pode ser encontrado no solo.

Assista o vídeo da soltura: