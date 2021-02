Homem tenta fugir, mas é alcançado com 343 kg de maconha em Amambai

A droga foi apreendida - (Foto: Divulgação)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada de ontem (1º), um veículo Toyota Etios carregado com 343 kg de maconha na MS-156 no município de Amambai, a 301 km de Campo Grande.

Os militares deram ordem de parada ao condutor do Etios, um homem, 49, que desobedeceu e fugiu, sendo abordado logo em seguida. Durante a vistoria localizou a maconha e mais 6.450 kg de skank. O condutor disse que foi contratado para pegar a droga em Coronel Sapucaia e entregar na cidade de Contagem (MG).

O homem contou, ainda, que contava com a ajuda de dois outros homens, que estariam em um veículo Peugeot prata como batedores de estrada. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.