Homem que construiu ponte ilegalmente em área protegida é multado em R$ 5 mil

A Polícia Militar Ambiental de Dourados, a 252 km de Campo Grande, autuou e multou em R$ 5 mil na tarde de ontem (20) o administrador de uma fazenda no município de Nova Alvorada do Sul, por ter construído uma ponte ilegalmente em que teria havido degradação de um córrego e suas áreas protegidas.

No local foi verificada a construção há algum tempo de uma ponte de madeira sobre o córrego Rio Branco, com a alocação de terra para o aterro da obra, medindo 8 metros de largura por 160 metros de comprimento na área de preservação permanente do referido Córrego, degradado as matas ciliares (área de preservação permanente – APP).

Toda a área protegida afetada para a construção da ponte que ligava uma estrada da fazenda foi medida com GPS e perfez 1.280 metros quadrados. O administrador da fazenda assumiu a responsabilidade pela obra e informou que não havia licença ambiental. As atividades foram interditadas.

O autuado foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA).